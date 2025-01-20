Denetimler hız kesmiyor

9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendi ve 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi. Denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 112 bin, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, ehliyetsiz araç kullanan 13 bin ve sigortası bulunmayan 7 bin olmak üzere toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.