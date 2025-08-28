Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler okulları temizledi

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması amacıyla 'Geçmişin İzlerini Sil, Geleceğe Renk Kat' projesini geliştirdi. Proje kapsamında yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'da belirlenen 85 okulun bakım ve onarım çalışmalarına katıldı. İnfaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde projede yer alan yükümlüler, belirlenen okullarda çalışmaya başladı. Yükümlüler, Küçükçekmece'deki 19 okulda kapsamlı boyama ve badana, tadilat işlemleri, 65 okulda temizlik, çevre bakımı ve eşya taşıma işlemi ve 1 okulun kötü haldeki sıra ve masalarının zımparalanması ve cilalanmasını yaptı. Proje Koordinatörü Mehmet Özdemirci gözetiminde ve denetimde çalışan hükümlülerin çalışması büyük ölçüde tamamlandı.

Yıpranmış, çizilmiş sıraları zımparalayarak yeniden boyayan Bülent Ural, suç işlemeden önceki mesleğini burada da sürdürdüğünü, bunun inceliklerini diğer yükümlülere de öğrettiğini, bu işi severek yaptığını söyledi. Duvar boyamada görevlendirilen yükümlülerden Erman Deniz Özbudak ise, ellerinden geldiğince okulların yeni ders yılına hazırlanması için çaba harcadıklarını anlattı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin ile birlikte Avcılar'da boya çalışmaları son aşamaya gelen Mehmet Baydar Anadolu Lisesi'ne giderek Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve Proje Koordinatörü Mehmet Özdemirci'den son durum ile ilgili bilgi aldı. Görevlilere ve yükümlülere teşekkür eden İl Müdürü Yentür, iki kurumun 'Geçmişin İzlerini Sil Geleceğine Renk Kat' adı verilen çok anlamlı ve güzel bir projede işbirliği yaptıklarını söyledi.

'HAYATA TUTUNABİLMELERİ İÇİN ONLARA BİR ALAN AÇMAK LAZIM'

Murat Mücahit Yentür, "Okullarımız yaz tatilindeyken temizlik, bakım, onarım işlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak yükümlülerimiz okullarımızın boya, badana, bakım, tadilat, onarım işlerini yapıyorlar. 8 Eylül sabahı çocuklarımız öğrencilerimiz tertemiz pırıl pırıl bir ortamda eğitim ve öğretime başlayacaklar. O yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Aslında eğitim ve öğretim sadece okulda belli bir süre gerçekleştirilen iş değil. Hayat boyu öğrenme müdürlüklerimiz, merkezlerimiz aracılığı ile bu yükümlü kardeşlerimiz kurslar aldılar, meslekler öğrendiler. Burada bu mesleklerini; boya- badana işlerini icra ediyorlar. Onların hayata bağlanmaları, sosyal rehabilitasyonları aynı zamanda ekonomik olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için de çok önemli bir eğitim ve öğretim faaliyeti alanı oluştu. Aslında çift yönlü bir etkileşim var. Hem öğrencilerimiz çok güzel bir ortamda eğitim ve öğretime başlayacaklar, hem de buradaki yükümlüler daha sonraki hayatlarında kendilerini idame ettirebilecekleri eğitimli bir meslek hayatına başlamış olacaklar. Aynı zamanda biz onlara bir mesleki eğitim faaliyeti yapmış oluyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün bu çalışmayı uygulaması beraber iş birliği yapmamız da son derece önemli. Çünkü; Hayata tutunabilmeleri için onlara bir alan açmak lazım. Bu iş birlikleri bana göre Türkiye'ye örnek olabilecek düzeyde. Artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.