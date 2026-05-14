Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçildi. Eş zamanlı operasyonda aralarında kurum müdürü, müdür vekilinin de olduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin sürekli olarak imzaya gelmeleri gereken kişilere kolaylık sağladığı, yurt dışı çıkış yasağı olan kişilerin evraklarında da oynama yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!