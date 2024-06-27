Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavı 30 Haziran’da

Teknolojiye ilgi duyan binlerce çocuğun hayallerine bir adım daha yaklaştığı ve heyecan dolu bir güne sahne olacak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri için kabul sınavı 30 Haziran'da düzenlenecek. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan sınava Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'da öğrencilerin heyecanına ortak olacak. Sınava katılan aday öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün projeler tasarlayarak jüri üyelerine sunacaklar. Bu süreçte öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme ve konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi becerileri değerlendirilecek. 30 Haziran Pazar günü yapılacak sınav Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı ev sahipliği yapacak.