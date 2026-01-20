Deneyimlerini ve anılarını anlattılar: Gençler lütfen çok okuyun...

Adana Final Okulları öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği edebiyat söyleşisinde özellikle Ayşe Kulin'in anıları konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Uzun süredir dost olan Sema Soykan ve Ayşe Kulin, sıcak ve samimi bir ortamda geçen söyleşide, yazarken yaşadıklarını anlatırken öğrencilerden de ilgi çekici sorular aldılar.

85 yaşında olduğunu esprili bir dille hatırlatan Ayşe Kulin, "40'a yakın kitabım var, sayısız söyleşi ve imza gününe katıldım. Bugün beni en çok mutlu eden şey, sizlerin edebiyata ve kitaplara gösterdiği ilgi oldu. Gençler söyleşilere katılıyor ama sonuna kadar dikkatle dinleyip, sorular sormanız beni hem mutlu etti, hem de umutlandırdı. Lütfen daha çok okuyun gençler" dedi.

Tarih romanlarıyla tanınan yazar Sema Soykan "Ben de bir Final velisiyim. Kızım Sude Soykan, Adana Final Okulları'ndan Türkiye derecesi ile mezun olup, Boğaziçi Üniversitesi'ni de onur derecesi ile bitirdi. Kariyer yolunda çocuklarımız için seçtiğimiz okulun önemini tecrübeyle öğrendik." şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda yazarlara teşekkür eden Adana Final Okulları kurucusu Şevket Ertem "Kitaplarını merakla okuduğumuz değerli yazarlarla buluşmak, sizler gibi bizi de çok heyecanlandırdı. Gençlere her zaman olduğu gibi tek önerim lütfen çok kitap okuyun. Özellikle Türk edebiyatımızın çok kıymetli yazarlarını okulumuzda ağırlamak ve dinlemek, yepyeni bir kitap okumak kadar bilgilendirdi biz" ifadelerini kullandı.