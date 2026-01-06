Dengesini kaybetti, duvardan düşerek can verdi

Bodrum Kızılağaç Mahallesi Ata Caddesi 3582 Sokak girişinde 5 Ocak'ta akşam saatlerinde duvarın üzerine oturan 64 yaşındaki Hüseyin Uçar, bir süre alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek arkaya düştü. Çevrede "Saddam" lakabıyla tanınan Uçar, komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma, yaptıkları kontrollerde Uçar'ın düşme sırasında başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 çocuk babası olan Hüseyin Uçar'ın ani ölümü, mahallede ve yakın çevresinde derin üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.