Deniz Alan İzmir’in gururu oldu

20-22 Şubat 2026 tarihleri arasında İzmir'de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde hizmet veren Buz Pistinde gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonasında ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları geride bırakarak milli takım formasını giymeye hak kazanan Deniz Alan elde ettiği başarı ile ailesine ve antrenörlerine büyük gurur yaşattı.

AYYILDIZLI FORMA İLE BULGARİSTAN'DA YARIŞACAK

Turnuvada geçtiğimiz yılki başarısını daha da ileri taşıyan 10 yaşındaki Alan, önümüzdeki Nisan ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Artistik Buz Pateni Yarışmalarında milli takım forması ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

GÜNDE ÇİFT ANTRENMANLA HAZIRLANIYOR

Müsabakalara İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Buz Pateni Tesislerinde her gün yaptığı çift antrenmanla hazırlanan genç sporcu, yaşıtlarına da çağrı yapıp bu spora daha fazla ilgi göstermelerini istedi.

HEDEF OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK

En büyük hedefinin olimpiyatlarda milli takım forması ile ülkemizi temsil etmek olduğunu belirten Deniz Alan; "Bu alanda bizlere güvenen ve katkılarını bizlerden esirgemeyen devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Amacım bu branşta başarılı olup Türk Bayrağını olimpiyatlarda göndere çekip dalgalandırmak." Diye konuştu.

TÜRKİYE 3.'SÜ OLMUŞTU

9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak sezonu dereceyle tamamlayan Deniz Alan, 2024 -2025 sezonunda da Türkiye 3.'sü olmuştu.