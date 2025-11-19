Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Deniz Çatalbaş Survivor 2026 kadrosunda!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2026'ya dahil olan sekizinci yarışmacının Deniz Çatalbaş olduğunu resmen açıkladı. Ilıcalı, "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum..." ifadelerini kullandı. Sporcu geçmişi ve kamera önü deneyimiyle tanınan Deniz Çatalbaş'ın parkurlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.