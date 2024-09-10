Deniz dibinde antrenman

Sürekli karada antrenman yapan ultra maraton kadın sporcusu Sevil Toker, deniz altında antrenman yapmak istedi. Bu hedefini gerçekleştirmek için de Muğla'nın Fethiye İlçesindeki bir dalış okuluna başvurdu. Aynı zamanda dalış eğitmeni de olan Fethiye Dalış Okulu sahibi Önder Diktaş ile birlikte, tekneyle Dalyan Koyuna giden Sevil Toker'e, önce dalış esnasında yapması gerekenler anlatıldı. Ardından Önder Diktaş'ın gözetiminde 5 metre derinliğe dalan Toker, deniz dibinde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra, balıklar arasında ağırlık kaldırıp indirdi.Antrenmanını sürdüren Toker, deniz dibinde kısa metrelerle koşu da yaptı. Kendisi için farklı bir antrenman olduğunu söyleyen Toker, "Yaklaşan ultra maratonlar var, karada gerekli çalışmaları yapmıştım. Deniz dibinde de yapmak istedim. Oldukça başarılı oldu" dedi. Dalış eğitmeni Önder Diktaş ise "Böylesi renkli bir antrenman su altında ilk kez gerçekleştirildi. Biz de deniz dibinde balıklar arasında yapılan bir antrenmanı su altı kamerasıyla da görüntüledik. Ultra maraton sporcumuza katılacağı yarışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.