Deniz kirliliğiyle mücadelede insansız araç! Müsilaj tehlikesini öngörebilen sistem

TEKNOFEST KKTC'de Araştırma Projesi yarışmasına 2 bin 864 takım başvurdu. Seçilen 40 finalist arasında bulunan Akriha Altay Takımı ise Marmara Denizi'nde dönem dönem meydana gelen ve farklı noktalarda etkisini sürdürerek birçok soruna neden olan müsilajı (deniz salyası) henüz oluşmada öngörebilen yapay zeka tabanlı insansız deniz aracı geliştirdi.

Biruni Üniversitesi'nde öğrenim gören 8 kişilik start up kadrosu ile oluşturulan Akriha Altay Takımı, TEKNOFEST KKTC'de projeleri ile ön plana çıkıyor. Yarışmacı takımının geliştirdiği deniz kirliliği ve müsilajla mücadele eden insansız deniz aracı ile çevre dostu robotik sistemleri ile denizlerdeki katı ve sıvı atığı toplayabilmenin yanı sıra çeşitli verilerle gelecekte oluşabilecek sorunları öngörebiliyor.

'DENİZ KİRLİLİĞİ BİRÇOK SORUNU ORTAYA ÇIKARACAK'

Akriha Altay Takımı ekip lideri Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Nesibe Nur Şahintürk, geliştirdikleri proje hakkında bilgi vererek denizlerin korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Şahintürk, Her geçen gün artan deniz kirliliği birçok sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Sadece müsilajla da kalmayıp gelecekte mikroplastik ve toksik kimyasalların artışıyla çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

TEHLİKEYİ ÖNGÖREBİLEN SİSTEM

Akriha Altay Takımı olarak söz konusu sorun ile mücadele etmeyi hedeflediklerini dile getiren Şahintürk, "Geliştirmekte olduğumuz yapay zeka tabanlı çevre dostu robotik sistemlerimiz ile denilerimizdeki katı ve sıvı atığı toplayabilmenin yanı sıra çeşitli verilerle gelecekte oluşabilecek sorunları öngörebiliyoruz. Böylelikle sorun oluşmadan proaktif bir şekilde önceden önlem alınmasına olanak sunuyoruz. Örneğin Beyoğlu sahil şeridinde henüz müsilaj oluşmadan önce bunu öngörüp bildiren bir sistem var. İşte biz tam da bunu hedefliyoruz" diye konuştu.

AMAÇ YERLİ VE MİLLİ PROJELER

Yerli ve milli projeleri ülke yararına kazandırmak için çalıştılarını aktaran Şahintürk, "Daha önce de çeşitli kategorilerde TEKNOFEST'te yer aldık. İnsansız deniz aracı çalışmamız ile bu alanda ilk defa katılıyoruz. İlk modelimiz tamamlandı, ilk prototipimizden aldığımız veriler doğrultusunda modelimiz üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.