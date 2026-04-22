Deniz Örer’i acımasızca katletmişti! İşte taksici katiline istenen ceza…

Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:19 Son Güncelleme: 22.04.2026 10:33

İzmir'in Konak’ta Doğuş Meşe isimli cani, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldürmüştü. Meşe hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İşte istenen ceza...

HUZEYFE ATICI
  • ABONE OL

İzmir Konak'ta 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

MÜEBBET İSTENDİ

Sanık Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunulmuştu.

KABUL EDİLDİ

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer'in, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi. Sanık, 23 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA