Deniz Suyu Sıcaklıkları - Yüzmek İçin İdeal Deniz Suyu Sıcaklığı Nedir, Şuan Kaç Derece ve Suya Girilir Mi?

Deniz suyu sıcaklıkları, denizde keyifle yüzebilmek için önem taşıyor. Deniz suyunun seviyesinin düşük olması, üşüme hissine neden oluyor. Bu da yüzerken üşümeye, sudan erken çıkmaya sebebiyet veriyor. Yüzerken keyif almanız, sporunuzu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeniz için taban deniz sıcaklık değeri bulunuyor. Peki, yüzmek için ideal deniz suyu sıcaklığı nedir? Deniz suyu şu an kaç derece ve suya girilir mi? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Deniz Suyu Sıcaklıkları Nasıl Olmalıdır?

Denize girmek için en ideal su sıcaklığının kesin bir değeri bulunmuyor. Yine de denizde yüzebilmek adına suyun 22 ila 29 derece olması rahatlık açısından önem taşıyor. 22 derecenin altındaki bir deniz suyu, kişinin üşümesine neden oluyor. 29 derecenin üzerindeki su sıcaklığı seviyesi ise bunaltıcı bir etki yaratıyor. Bu nedenle yüzmek için ideal deniz suyu sıcaklığı 22 ila 29 derece aralığı olarak belirleniyor. Yine de yetişkinler için 12 dereceye kadar suda yüzebilmek normal olarak karşılanıyor. 12 derecenin altında bir deniz suyu seviyesinde ise yüzmek tehlike taşıyor.

Kaç Derecede Denize Girilir?

Bebekler söz konusu olduğunda ise bu durumda bir değişiklik gözlemleniyor. Bebekler için ideal deniz suyu sıcaklığının 26 ila 30 derece olduğu biliniyor. Aynı zamanda havanın da, suyun ısısından en az üç derece daha fazla olması gerekiyor. Rüzgar fazla yoksa ve deniz temiz ise bebeklerinizi belirli deniz suyu sıcaklığı seviyelerinde gönül rahatlığı ile yüzdürebilirsiniz.

İl İl Deniz Suyu Sıcaklıkları Nedir?

Ülkemizde sıcak suları ile ünlü Akdeniz; Bodrum, Alanya, Ayvalık, Marmaris, Antalya deniz suyu sıcaklığı ile sıklıkla gündeme geliyor. Türkiye büyük ve geniş bir ülke olduğu için, denize girebilme zamanları aylara göre değişiklik gösterebiliyor. Aynı zamanda şehirlerdeki deniz sıcaklığı bölgelere göre de çeşitliliğe neden oluyor.

İl İl Deniz Suyu Sıcaklık Değerleri 2022

Ülkenin coğrafi konumu deniz suyu sıcaklığını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Akdeniz'in, Karadeniz'e göre daha sıcak olduğu bilinen bir olgudur. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi içerisinde denize daha erken aylarda girebilmek de mümkün oluyor. En favori tatil yerlerinin haziran ayında ortalama deniz suyu sıcaklık seviyesini şu şekilde listeleyebiliriz:

Alanya çevresinde hava sıcaklığı ortama olarak 34 iken, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında oluyor.

Ayvalık çevresinde havalar 30 derece civarında iken, deniz ise 24 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Çeşme çevresinde hava sıcaklığı ortalama olarak 32 derece iken, deniz ise 23 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Bodrum çevresinde hava sıcaklığı ortalama olarak 22 derece iken, deniz ise 25 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Marmaris çevresinde hava sıcaklığı ortalama olarak 32 derecece iken, deniz ise 26 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Bozcaada çevresinde deniz 18 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Fethiye çevresinde deniz 25 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

Kuşadası çevresinde deniz 24 derece su sıcaklığına sahip oluyor.

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