Trabzon Yeni Havaliamanı, deniz üzerine yapılan 3’üncü havalimanı olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Yeni Havalimanı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni havalimanı ihalesinin 29 Aralık 2025'te yapıldığını belirten Başkan Genç, şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz andan itibaren bir taraftan hemşehrilerimize söz verdiğimiz şehir hastanemiz yükselirken diğer taraftan mega yatırımlarımızdan yeni havalimanımız ile ilgili süreci çok yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyaret ettiğinde kendilerine arz etmiştik. Süreci de Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde takip ettik. Çok şükür yeni havalimanımızın ihalesi 29 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Mevcut havalimanımız son yıllarda uluslararası uçuşlar nedeniyle çok yoğun bir kullanıma sahip oldu. Bu nedenle bir dış hatlar terminali yapmıştık. Onu da geçici olarak yapmıştık. Şimdi ise dolgusundan üst yapımına kadar bütün işlemlerin ihalesi yapıldı. Yer teslimi ile birlikte çok kısa bir zamanda yapım işine başlanılacak."

3 BİN METRELİK PİST

"Daha önce 2 bin 700 metre olan pist uzunluğumuz, yeni havalimanımızda bütün uluslararası standartlara uygun şekilde 3 bin metre olacak. Özellikle Körfez'den, Suudi Arabistan'dan gelen büyük gövdeli uçakların da inebileceği şekilde modern bir havalimanını şehrimize inşallah kazandıracağız. 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının startını veriyoruz. Yine ihtiyaç halinde pist olarak kullanılabilecek 3 bin 240 metrelik ayrı bir taksi yolu da yapılacak. Kuzeyinde 6 bin metrelik koruyucu bir mendirek olacak. Bütün bunlarla beraber Trabzon'umuz, uluslararası standartlara haiz ve yoğun bir şekilde hizmet verebilecek havalimanına kavuşacak."