DenizBank emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini uzatma kararı aldı. DenizBank da emekli promosyon kampanya süresinde değişikliğe gitti. Bu noktada; emekli maaşlarını DenizBank'a taşımak isteyen milyonlarca emekli, "DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki, DenizBank emekli taşıma işlemi nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler…