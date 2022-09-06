DenizBank emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini uzatma kararı aldı. DenizBank da emekli promosyon kampanya süresinde değişikliğe gitti. Bu noktada; emekli maaşlarını DenizBank'a taşımak isteyen milyonlarca emekli, "DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki, DenizBank emekli taşıma işlemi nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler…
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Buna göre;
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Kampanya emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olup 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir.
Emekliler, maaşlarını şubelere gitmelerine gerek kalmadan DenizBank Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-Devlet üzerinden bankaya aktarabiliyor.
1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.
.