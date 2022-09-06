Haberler Yaşam Haberleri DenizBank emekli promosyon ödemeleri Eylül 2022: DenizBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:22

DenizBank emekli promosyon ödemeleri Eylül 2022: DenizBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Banka değiştirmek isteyen milyonlarca emekli, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bu noktada DenizBank emekli promosyon ücreti ve şartları araştırılanlar arasında yerini aldı. DenizBank, emeklilere ek gelir kapısı olan emekli promosyon kampanya süresini uzattı. Peki, DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası hakkında güncel bilgiler…

DenizBank emekli promosyon ödemeleri Eylül 2022: DenizBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

DenizBank emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini uzatma kararı aldı. DenizBank da emekli promosyon kampanya süresinde değişikliğe gitti. Bu noktada; emekli maaşlarını DenizBank'a taşımak isteyen milyonlarca emekli, "DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki, DenizBank emekli taşıma işlemi nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler…

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.

Buna göre;

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olup 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir.

EMEKLİ MAAŞIMI DENİZBANK'A NASIL TAŞIRIM?

Emekliler, maaşlarını şubelere gitmelerine gerek kalmadan DenizBank Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-Devlet üzerinden bankaya aktarabiliyor.

1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
DenizBank emekli promosyon ödemeleri Eylül 2022: DenizBank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA