Denizbank emekli promosyon ücreti 2022: Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Denizbank emekli promosyon ücreti, yeni emekli olmuş veya emekli olacakların gündeminde yer alıyor. Kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını açıkladı. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Denizbank'a maaşların taşıması halinde ciddi promosyon imkanları sunuluyor. Peki Denizbank emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Denizbank'a nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…
Denizbank promosyon ödemesi için gerekli koşullar şu şekilde:
Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1.750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.