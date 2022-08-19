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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:28

Denizbank emekli promosyon ücreti 2022: Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Denizbank emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Denizbank Bankası emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte Denizbank promosyon ücreti 2022

Denizbank emekli promosyon ücreti 2022: Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Denizbank emekli promosyon ücreti, yeni emekli olmuş veya emekli olacakların gündeminde yer alıyor. Kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını açıkladı. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Denizbank'a maaşların taşıması halinde ciddi promosyon imkanları sunuluyor. Peki Denizbank emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Denizbank'a nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…

DENİZBANK EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Denizbank promosyon ödemesi için gerekli koşullar şu şekilde:

Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1.750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

2022 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Denizbank emekli promosyon ücreti 2022: Denizbank emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?
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