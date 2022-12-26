Denizcilik Terimleri Sözlüğü – Temel İspanyolca, İngilizce, İtalyanca Gemi ve Denizcilik Terimleri ve Anlamları

Gemi terimleri deyince insanların aklında genelde 'yelkenler fora, alabora, dümen' kelimeleri gelmektedir, ancak denizcilik kavramları daha birçok terimi içine alan hayli geniş yelpazeli bir konudur. Öyle ki bu konuda ele alınmış, tek tek anlamların açıklandığı denizcilik terimleri sözlüğü bile vardır. Denizcilik ve deniz seyahatleri yüzyıllardır var olan kavramlar olduğu için birçok dile ait gemi terimleri günümüze kadar gelmiş, hala denizcilik dalında kullanılmaktadır. Eğer sizde denizcilikle yakından ilgileniyor, denizcilik terimleri kısaltmaları ve denizcilik kavramları hakkında bilgiler edinmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz.

Temel Denizcilik Terimleri Ve Anlamları

Bazı alanlarda kullanılan kelimeler o alana ait terimlerdir, örneğin abdomen, enfeksiyon, narkoz gibi kelimeler tıp alanına ait terimlerdir. Tıpkı tıp örneğinde olduğu gibi başka alanlarında kendilerine has terimleri vardır. Denizcilik ya da gemi işleriyle meşgul olan kişilerin kullandığı denizcilik terimleri de mevcuttur, bu terimlerin bazıları İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce kökenli terimlerdir. Bahsi geçen temel denizcilik terimlerini anlamlarıyla birlikte sizler için sıraladık;

Abaşo: Gemiyi baş ya da kıç tarafından limana bağlamak.

Alamatra: Karadeniz taraflarında kullanılan ve üretilen balıkçı teknesi.

Alabora: Teknenin altının üstüne yatması ya da yan devrilmesi ancak batmaması durumu.

Alberaber: Hep birlikte kürek çekme işlemi komutudur.

Ana Güverte: Geminin en üst güvertesi.

Aborda: Bir teknenin başka bir tekneye ya da iskeleye yanaşması.

Alama Kürek: Hep birlikte kürek çekme işlemini durdurma.

Alarga: Geminin açıkta beklemesi.

Baş: Geminin ön ya da arka kısmı.

Bandra: Tekne ya da gemideki ulusu simgeleyen sancak.

Borda: Teknenin su kısmından yukarıda kalan kısmı.

Çımariva: Gemi personelinin selamlama için yanyana dizilmesi.

Döküntü: Denizin üst seviyesine yakın kayalıklar.

Dümen: Gemiyi yönetmeye ve manevra yapmaya yarayan parça, geminin direksiyonu olarak düşünebilirsiniz.

Filika: Büyük yolcu gemileri ve savaş gemilerinin yanlarında bulunan kürekli ya da yelkenli sandallar.

Flama: Üç köşeli sancak.

Fundo: Demirleme için verilen komut.

Grandi Direği: Direkli gemideki en uzun direk.

İskandil: Denizin derinliğini ölçme işlemi.

Kasara: Gemi ve teknelerin orta, kıç kısımlarındaki güverteden daha yüksek yerler.

Kıble: Güney yön.

Orsa: Yelkenleri olabildiğince rüzgarın estiği yöne yaklaştırmak.

Palamar: Tekne ve gemileri iskeleye bağlarken kullanılan, halattan daha kalın urgan.

Ruba Etmek: Yelkenle rüzgarı teknenin arkasına alarak geri gitmek.

Salma: Gemi ya da teknenin rüzgar, akıntı yüzünden dönmesi.

Tayfa: Gemi personelinin tamamı.

Volta Almak: Demir zincirin yahut halatın birbirine dolaşması.