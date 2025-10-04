Denizde dalış maskesi olan erkek ölü bulundu

Üzücü olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde yer alan Atatürk Parkı'ndaki falezlerin ön kısmında meydana geldi. Bölgede yüzen Nazif Şantekin, su yüzeyinde yüzünde dalış maskesi takılı bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce hızlıca kıyıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset Yat Limanı'na çıkartıldı.

EŞYALARI FALEZ KAYALIKLARINDA BULUNDU

Polis çevrede yaptığı incelemede eşyalarını bulduğu kişinin kimliğinin Deniz Gül olduğunu, falezlerden denize doğru inip, dalış maskesi takarak yüzmeye başladığını belirledi. Deniz Gül'ün eşyaları arasında yapılan incelemede, engelli kartına da rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Deniz Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

