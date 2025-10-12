Denizde facia: 3 ölü

Çanakkale'de balık tutmak için Saros Körfezi'ne açılan 4 arkadaşın, hafta sonu macerası acıyla sonuçlandı. Rüzgârın da etkisiyle alabora olan teknede 3 kişi boğularak can verirken, bir kişi yüzerek kurtuldu. Acı olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde balık tutmak için denize açıldı. Akşam saatlerinde Bolayır-Baklaburnu istikametine doğru ilerledikleri sırada 4 balıkçının içinde bulunduğu tekne rüzgâra kapıldı. Alabora olan teknede bulunan Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) denize düştü.

1 KİŞİ SAĞ KURTULDU

3 balıkçı şiddetli dalga nedeniyle denizde kaybolurken, Orhan Yavaş yüzerek sahile ulaştı. Yavaş'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Saatler süren arama sonunda 2 kişinin cansız bedeni sahile vururken, Salih Kocaman'ın cesedine ekipler ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.