Giriş Tarihi: 4.02.2026

Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu. Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Daha sonra yapılan araştırmada cesedin Yeliz Ay'a (40) ait olduğu, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev yapan Ay'ın kesin ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.
