Denizde kaybolan abla kardeşe 7 gündür ulaşılamadı! Milli Savunma Bakanlığı kayıp kardeşler için devreye girdi

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 7. gününde sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri su altı ve su üstü yapılan aramalarda su altı sonar sistemlerinin kullanıldığı ROV adı verilen su altı arama robotlarının da arama çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi. Aşiyan - Bebek hattı boyunca arama çalışmalarına devam ederken hat Yenikapı'ya kadar genişletilerek, Beykoz-Kadıköy hattında da aramaların yapılacağı belirtildi. Olay yerine gelen yetkililer ise çalışmalar hakkında aileye bilgi vermeye devam ediyor. Verilen bilgilerde çalışmaların genişletileceği su altı ve su üstü arama cihazlarının kullanılacağı boğazda akıntılar değiştikçe bakılan bölgelere yeniden bakıldığı ifade edildi.

AFAD DESTEK İSTEDİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

AFAD'ın destek istemesi üzerine kayıp kardeşler için Milli Savunma Bakanlığı devreye girdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekât Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan bot görevlendirildi. Sualtı Harekât ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde denize düşen iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Bakanlığımızdan destek talebinde bulunuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekât Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan bot görevlendirildi. Sualtı Harekât ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı. Görevlendirilen ekipler faaliyetlerini AFAD ile koordineli bir şekilde yürütüyor" denildi.