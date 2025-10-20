Haberler Yaşam Haberleri Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:15

Trabzon'un Arsin ilçesi liman açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde arkadaşının teknesiyle balık avına çıkan ve teknenin terk edilmiş halde sürüklenirken bulunan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları 5'üncü gününde sürüyor. Gürsoy’un ailesi arama çalışmalarının olduğu liman mevkiinde acılı bekleyişi sürüyor. Anne Nermin Gürsoy,” sanki deniz yarıldı içine gömüldü. 5 gündür bulunamadı. Devletimiz tüm imkanlarıyla arama yapıyor. Yavrum çık, gel artık. Seni çok özledik”

Özgür ÖZDEMİR
Arsin'de bir firmada kafes balıkçılığı işinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy, izinli olduğu gün 16 Ekim Perşembe sabah saatlerinde evinden motosikletiyle çıkarak limana geldi. Balık avlamak için arkadaşının teknesiyle denize açıldı. Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile yapılan arama çalışmalarına 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı ve Sahil Güvenlik komutanlığına ait helikopter ile havadan da destek veriliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, Gürsoy'a ait bir ize rastlanılmadı.

YAVRUM ÇIK GEL, SENİ ÇOK ÖZLEDİK

Denizde kaybolan Gürsoy'un ailesi arama çalışmalarının olduğu liman mevkiinde acılı bekleyişi sürüyor. Anne Nermin Gürsoy," sanki deniz yarıldı içine gömüldü. Oğlumdan 5 gündür bir iz ,haber yok. Devletimiz tüm imkanlarıyla arama çalışması yapıyor. Allah onlardan razı olsun. İnşallah oğlum bulunacak. Yavrum çık, gel artık. Seni çok özledik" dedi.

