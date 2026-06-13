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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdi. Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı. Dzhumabekv cansız bedeni Kemer ilçesi Beldibi sahiline vurdu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi için aileden DNA örneği alındı. Eşleşmenin ardından cenazenin Kırgızistan'dan gelen aileye teslim edileceği kaydedildi.

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Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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