Denizde kaybolan kardeşler 42 gündür aranıyor

Sahil kenarında gezintiye çıktıktan sonra Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları 42'nci gününde devam etti. AFAD koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Arama ekipleri, Deniz Polisi, itfaiye ekipleri katıldı. Arama çalışmalarına balıkçı tekneleri de trol ağlarıyla destek veridi.

GEMİ TRAFİĞİ ARAMALAR NEDENİYLE ASKIYA ALINDI

Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği de geçici olarak çift yönde askıya alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ 2 SAAT SONRA TEKRAR AÇILDI

Arama çalışmaların ardından gemi trafiği 2 saatlik arama çalışmasının sonunda tekrar kuzey ve güney yönlü olarak trafiğe açıldı.