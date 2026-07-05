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Giriş Tarihi: 5.07.2026 20:42

Denizde kaybolmuştu: Genç kızın cansız bedenine ulaşıld!

Sinop'un Ayancık ilçesinde 18 yaşındaki Sultan Ay girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucu Ay’ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Denizde kaybolmuştu: Genç kızın cansız bedenine ulaşıld!
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Olay, Ayancık ilçesine bağlı Ayancık köyü limanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızın ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#SİNOP #ANKARA

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Denizde kaybolmuştu: Genç kızın cansız bedenine ulaşıld!
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