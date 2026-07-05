Denizde kaybolmuştu: Genç kızın cansız bedenine ulaşıld!

Ay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızın ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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