Haberler Yaşam Haberleri Denizde korku dolu anlar: 4 genç boğulma tehlikesi geçirdi!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 18:57

Hatay'da meydana gelen olayda dalgaya aldırmadan denize giren 4 genç akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, çalışmalar sonucu 4 genç kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde yaşandı. Denizdeki dalgaya aldırmayan 4 genç denize girdi. Bir süre sonra gençler, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde korku dolu anlar yaşayarak kurtarılmayı bekleyen gençlerin o anları kameraya yansıdı. Şahıslar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle botla kurtarıldılar. İlk müdahaleleri sahilde yapılan şahıslar önlem amaçlı hastanede tedavi altına alındılar.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #HATAY

