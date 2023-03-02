Denizin ortasında feribot yangını

Bandırma-Tekirdağ seferini yapan özel bir şirkete ait 'Yavuznaz' isimli feribotta, dün saat 06.30 sıralarında iddiaya göre; bir hafif ticari araçtan kaynaklanan yangın çıktı. İlk müdahaleyi feribottaki mürettebat yaptı. İhbar sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile limandaki söndürme römorkörleri de yangına müdahale etti. Feribot, söndürme çalışmaları eşliğinde Ceyport Limanı'na yanaştırıldı. Limandaki itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 30 yolcuya ise kıyıda hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.'Yavuznaz' isimli feribotta, yangının ardından yanaştırıldığı Tekirdağ Ceyport Limanı'nda soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Feribottaki araçların büyük bölümü, yanarak kullanılamaz hale geldi. Feribotta kamyonu hasar gören şoför Bülent Uzunoğlu, yangının araçları sarmasıyla panik yaşandığını anlatarak, "Ben uyuyordum gemide, içeri gelip 'Yangın var' diye bağırdılar. O panikle diğer kamyondaki şoför ağabeyi uyandırdım. Ondan sonra gereken yerlere telefon edildi. Diğer arkadaşları uyardım, panik yapmamaları için, bazıları 'Denize atlayalım' dedi. Her taraf yanıyordu, patlamalar oldu, lastik patlamaları. Allah razı olsun devletimizden, çok kısa zamanda geldiler, gerekenler yapıldı, yangın söndürüldü" diye konuştu. Öte yandan polis ekipleri, feribottaki sürücüler ile yolcuların ifadelerine başvurdu. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araçlar, vinçlerle çekilip, feribot boşaltıldı. İHA-DHA