Denizlerde boğulma olaylarına karşı ”Rip Akıntısı ”Uyarısı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun Erüz, " Rip akıntısı riski olan kumsallarda, rüzgarlı hava ve dalgalı bir durumunda denize girilmemeli. Mümkün olduğunca plaj güvenliği, sağlık ekibi ve cankurtaran olan plajlar tercih edilmeli. Akıntıya kapıldığında panik yapmamalı, akıntıya karşı paralel yüzerek akıntı kanalından çımaya çalışılmalıdır"
Yaz aylarının başladığı günlerde vatandaşların sahillere akın etmesiyle birlikte ülke genelinde denizlerde boğulma vakaları yaşanmaya başladı. Yaz sezonunda denizlerde her yıl boğulma vakalarının yaşandığı denizlerde "Rip Akıntısı" konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.
YÜZME BİLMEYENLER DALGALI DENİZE GİRMEMELİ
Rip akıntısının boğulma vakalarında etkin rol adlığını ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun Erüz, "Rip akıntısı, Dalga ve kıyıya paralel hareket eden akıntılar etkisi ile oluşan ve kıyıya dik, kıyıdan açığa doğru kanal akışı şeklinde hızla hareket eden akıntıdır. Bu risk genelde düzensiz dalga görülen, uzun kumsallarda yaşanıyor. Bu tür kumsallarda ise rüzgarlı hava ve dalgalı bir durumunda denize girilmemelidir. Mümkün olduğunca plaj güvenliği, sağlık ekibi ve cankurtaran olan plajlar tercih edilmeli. Yüzme bilmeyenlerin dalgalı denizde denize girmemesi gereklidir" dedi.
PANİK YAPILMAMALI!
Rip akıntısına kapılma durumunda yüzme bilen kişilerin, kıyıdan açığa doğru hızla sürüklenme anında panik yapmaması gerektiğini ifade eden Erüz şunları kaydetti:
"Bu durumda yüzen kişinin mümkün olduğunca sağ ya da sola doğru kıyıya paralel yüzerek akıntı kanalından çıkmaya çalışarak kurtulmasını sağlayabilir. Akıntıdan kurtulamayan kişinin kıyıya paralel yüzmeye devam etmesi ve akıntının kıyıdan 100-200 metre kadar sonra etkisini kaybettiği, noktaya varınca önce kıyıya paralel yüzerek rip akıntı kanalından çıkıp kıyıya doğru yüzmek sureti ile kıyıya çıkarak kurtulması mümkündür. Paniğe kapılmadan yüzmeye devam etmek sureti ile olası Rip akıntısı risklerine karşı en güvenli yöntem, çeken akıntının oluşma ihtimalinin yüksek olduğu kıyılarda, dalgalı bölgelerde denize girmemeyi tercih etmektir" dedi.