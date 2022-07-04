Denizlerde boğulma olaylarına karşı ”Rip Akıntısı ”Uyarısı!

YÜZME BİLMEYENLER DALGALI DENİZE GİRMEMELİ

Rip akıntısının boğulma vakalarında etkin rol adlığını ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Coşkun Erüz, "Rip akıntısı, Dalga ve kıyıya paralel hareket eden akıntılar etkisi ile oluşan ve kıyıya dik, kıyıdan açığa doğru kanal akışı şeklinde hızla hareket eden akıntıdır. Bu risk genelde düzensiz dalga görülen, uzun kumsallarda yaşanıyor. Bu tür kumsallarda ise rüzgarlı hava ve dalgalı bir durumunda denize girilmemelidir. Mümkün olduğunca plaj güvenliği, sağlık ekibi ve cankurtaran olan plajlar tercih edilmeli. Yüzme bilmeyenlerin dalgalı denizde denize girmemesi gereklidir" dedi.