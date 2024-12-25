Denizli Akyaka Arası Kaç Km? Akyaka Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akyaka ise Gökova Körfezi'nin kıyısında yer alan ve doğanın kollarında bir sığınak gibi duran eşsiz bir sahil kasabasıdır. Masmavi deniziyle tanınan Akyaka, Muğla'nın saklı cennetlerinden biridir. Kasabanın geleneksel mimariye sahip taş ve ahşap evleri, begonvillerle süslenmiş sokaklarında büyüleyici bir atmosfer yaratır. Akyaka rüzgar sörfünden kano turlarına kadar birçok doğa aktivitesi sunar. Denizli Akyaka arası kaç km ve kaç saat sürer soruları bu iki yerin birbirine uzanan köprüsüdür.

Denizli Akyaka Arası Kaç Km?

Denizli ile Akyaka arasındaki mesafe, kara yolu üzerinden yaklaşık 145 kilometredir. Bu güzergah, Ege Bölgesi'nin dağları ve vadileri arasında keyifli bir yolculuk sunar. Yol boyunca tarım arazileri, ormanlar ve küçük köylerden geçerken, Ege'nin doğal güzelliklerini ve huzur veren atmosferini hissedebilirsiniz. Alternatif rotalarla, farklı manzaralar ve duraklar keşfetmek de mümkündür.

Akyaka Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Denizli ile Akyaka arasındaki yolculuk, özel araçla ortalama 2 saat sürer. Yol boyunca geniş ve iyi durumda olan yollar, seyahati konforlu hale getirir. Toplu taşıma araçlarıyla yapılan seyahatlerde ise bu süre genellikle 2,5-3 saat arasında değişir. Otobüs veya minibüs yolculuklarında verilen kısa molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalar, yolculuğu daha keyifli hale getirebilir.