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Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:21 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:21

Denizli Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Denizli ve Muğla birbiri ile sınır komşusu olan iki şehir merkezidir. Bodrum da Muğla'ya bağlı olan turistik bir ilçedir. Bu nedenle Bodrum'a özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turist gelir. Denizli Bodrum arası kaç km sorusu da bu anlamda araştırılan konulardan biridir. Denizli'den Bodrum'a gitmek isteyenler farklı vasıtaları kullanmak isteyebilirler. Özel araçla, otobüsle Bodrum Denizli arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları cevap arar. Peki, Denizli Bodrum arası kaç saat otobüsle? Denizli Bodrum arası kaç km? İşte detaylar…

Denizli Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Denizli Bodrum arası kaç km sorusuna cevap aranırken iki şehir merkezi arasındaki yol durumu ve güzergâh bilgileri de araştırılmalıdır. Her vasıta ile seyahat etmenin avantaj ve dezavantajları bilinerek hangi vasıtayı kullanmak istediğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Bodrum Denizli arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Denizli Bodrum Arası Kaç Saat Sürer?

Denizli Bodrum arası 253 km'dir. Bu mesafe yakın bir mesafe gibi görünse de kıyı hattından güzergâhın ilerlemesi nedeniyle yolculuk süresi 3 saat 30 dakikayı bulur.

Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Saat Sürer?

Bodrum turistik bir merkez olması nedeniyle her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Bu hareketlilik, birçok firmanın bu şehri sefer listesine eklemesine neden olmuştur. Her firmanın güzergâh bilgileri farklıdır. Genellikle otobüsler 3 saat 45 dakika ile 4 saat arasında Denizli'den Bodrum'a ulaşır.

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Denizli Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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