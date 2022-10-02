Denizli Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Denizli Bodrum arası kaç km sorusuna cevap aranırken iki şehir merkezi arasındaki yol durumu ve güzergâh bilgileri de araştırılmalıdır. Her vasıta ile seyahat etmenin avantaj ve dezavantajları bilinerek hangi vasıtayı kullanmak istediğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Özel araçla, otobüsle Bodrum Denizli arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Denizli Bodrum Arası Kaç Saat Sürer?

Denizli Bodrum arası 253 km'dir. Bu mesafe yakın bir mesafe gibi görünse de kıyı hattından güzergâhın ilerlemesi nedeniyle yolculuk süresi 3 saat 30 dakikayı bulur.

Otobüsle Bodrum Denizli Arası Kaç Saat Sürer?

Bodrum turistik bir merkez olması nedeniyle her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Bu hareketlilik, birçok firmanın bu şehri sefer listesine eklemesine neden olmuştur. Her firmanın güzergâh bilgileri farklıdır. Genellikle otobüsler 3 saat 45 dakika ile 4 saat arasında Denizli'den Bodrum'a ulaşır.