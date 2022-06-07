Markette yarı çıplak alışveriş yapan kadın videosu şoke etti! Denizli çıplak kadın olayı nedir?

Sabah saatlerinde taksiden inen ve yarı çıplak bir halde markete girip alışveriş yapan kadın videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir benzer görüntüler vatandaşları şaşkına çevrirken olay marketin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Konuyla ilgili olarak "Denizli çıplak kadın olayı nedir?" sorusu ile olayın detayları merak ediliyor. Denizli'deki yarı çıplak alışveriş yapan kadın ait güvenlik kamerası görüntüsü, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.

Denizli çıplak kadın olayı bugün görenleri şok etti. Hakkında soruşturma başlatılan kadının sabah saatlerinde üstsüz şekilde bir taksiden indiği ve ardından markette yarı çıplak şekilde alışveriş yaptığı görüldü. Olaya ait videonun sosyal medyada yayılması üzerine "Denizli çıplak kadın olayı nedir?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Markette yarı çıplak alışveriş yapan kadının şoke eden görüntüsü ve olaya dair detaylar...