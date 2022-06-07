Markette yarı çıplak alışveriş yapan kadın videosu şoke etti! Denizli çıplak kadın olayı nedir?

Denizli çıplak kadın olayı bugün görenleri şok etti. Hakkında soruşturma başlatılan kadının sabah saatlerinde üstsüz şekilde bir taksiden indiği ve ardından markette yarı çıplak şekilde alışveriş yaptığı görüldü. Olaya ait videonun sosyal medyada yayılması üzerine "Denizli çıplak kadın olayı nedir?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Markette yarı çıplak alışveriş yapan kadının şoke eden görüntüsü ve olaya dair detaylar...
Türkiye, Bebek ve Ümraniye'deki cinsel ilişki skandallarını konuşurken bir ilginç olay da Denizli'de yaşandı. Üstü çıplak alışveriş yapan kadın, marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın markete yarı çıplak girip alışveriş yaptı | Video
Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı. Skandal olay önceki sabah Denizli'de yaşandı.
Marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.
Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı.
Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.
Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.
Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.