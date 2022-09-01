Haberler Yaşam Haberleri Denizli İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Denizli Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:12 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:12

Denizli İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Denizli Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Denizli İzmir tren saatleri vatandaşların sıklıkla araştırdığı bir konudur. Seyahat öncesinde bir ön bilgi olması açısından İzmir Denizli tren saatleri hakkında bilgi edinmek önemlidir. Seyahatini geciktirmek istemeyen kişiler Denizli Basmane tren saatleri hakkında detaylı bilgi edinmek durumundadır. İzmir Basmane Denizli tren seferleri kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Denizli İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Denizli Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Denizli İzmir tren saatleri seyahat öncesinde edinilmesi gereken bilgiler arasında yer alır. Kişiler bu bilgileri edinmediklerinde uzun süre istasyonda bekleyebilirler. İzmir Denizli tren saatleri konusunda detaylı bilgi edindiğinizde tren kalkış saati öncesinde istasyonda olabilirsiniz. Denizli Basmane tren saatleri günün farklı saatlerinde seyahat edecek kişilerin bilmesi gerekenlerdendir. İzmir Basmane Denizli tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularını sizler için yanıtladık.

Denizli İzmir Arası Tren Saatleri

Denizli'den hareket eden trenlerin saatleri 4:20'de başlar. Bunun yanında 05:50, 08:25, 12:45, 14:35, 17:30'da da tren bulunur. Aynı şekilde karşı istikametten gelmek isteyenler için ise hareket saatleri şu şekildedir: 07:45, 09:00, 11:25, 15:30, 16:30, 18:25 seferleri bulunur.

Trenler Denizli'den her gün sabah 04:20'de hareket ediyor. Denizli ve İzmir arasındaki mesafe trenle yaklaşık olarak 4 saat 40 dakikadır. Bu seyahat sırasında yaklaşık olarak 24 durak ziyaret edilir. Denizli'den İzmir' en son 17:30'da tren bulunur. Tam karşıdan gelişte ise en son 18:25 treni en son trendir.

Denizli İzmir Tren Hattı İstasyonları

Denizli ve İzmir tren hattında 24 istasyon vardır. Hepsinde kısa bekleme süreleri bulunur. Bu nedenle normal bir araca göre süre uzayabilmektedir. Denizli İzmir tren istasyonları şu şekildedir:

  • Denizli İstasyon
  • Goncalı
  • Sarayköy
  • Buharkent
  • Horsunlu
  • Pamukören
  • Kuyucak
  • Nazilli
  • İsabeyli
  • Atça
  • Sultanhisar
  • Karaali
  • Köşk
  • Umurlu
  • Denizli
  • İncirliova
  • Germencik
  • Ortaklar
  • Çamlık
  • Selçuk
  • Tepeköy
  • Torbalı
  • Pancar
  • Menderes
  • Adnan Menderes Havalimanı
  • Gaziemir
  • İzmir istasyonu

Olmak üzere birçok durak vardır. Günün farklı saatlerindeki seferlere yetişerek Denizli İzmir arasında seyahat etme imkanı bulabilirsiniz.

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Denizli İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Denizli Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
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