Denizli İzmir Tren Saatleri - İzmir Basmane Denizli Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Denizli İzmir tren saatleri seyahat öncesinde edinilmesi gereken bilgiler arasında yer alır. Kişiler bu bilgileri edinmediklerinde uzun süre istasyonda bekleyebilirler. İzmir Denizli tren saatleri konusunda detaylı bilgi edindiğinizde tren kalkış saati öncesinde istasyonda olabilirsiniz. Denizli Basmane tren saatleri günün farklı saatlerinde seyahat edecek kişilerin bilmesi gerekenlerdendir. İzmir Basmane Denizli tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularını sizler için yanıtladık.
Denizli'den hareket eden trenlerin saatleri 4:20'de başlar. Bunun yanında 05:50, 08:25, 12:45, 14:35, 17:30'da da tren bulunur. Aynı şekilde karşı istikametten gelmek isteyenler için ise hareket saatleri şu şekildedir: 07:45, 09:00, 11:25, 15:30, 16:30, 18:25 seferleri bulunur.
Trenler Denizli'den her gün sabah 04:20'de hareket ediyor. Denizli ve İzmir arasındaki mesafe trenle yaklaşık olarak 4 saat 40 dakikadır. Bu seyahat sırasında yaklaşık olarak 24 durak ziyaret edilir. Denizli'den İzmir' en son 17:30'da tren bulunur. Tam karşıdan gelişte ise en son 18:25 treni en son trendir.
Denizli ve İzmir tren hattında 24 istasyon vardır. Hepsinde kısa bekleme süreleri bulunur. Bu nedenle normal bir araca göre süre uzayabilmektedir. Denizli İzmir tren istasyonları şu şekildedir:
Olmak üzere birçok durak vardır. Günün farklı saatlerindeki seferlere yetişerek Denizli İzmir arasında seyahat etme imkanı bulabilirsiniz.