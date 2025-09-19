Denizli’de 90 yaşındaki babaannesini öldürdü: Sebebi dehşete düşürdü! Başına tüple vurarak...

15 SAAT SONRA İTİRAF ETTİ

Jandarmanın tekrar sorguya aldığı O.K., olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. O.K., olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.