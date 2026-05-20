Denizli’de acı kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca taklalar attı: Minik Hatice hayatını kaybetti!

Kaza, dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Alaattin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Çoban yönetimindeki otomobil seyir halindeyken önüne aniden bir köpeğin çıktı.

ARAÇ TAKLALAR ATARAK TARLAYA SAVRULDU

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazada sürücü Metin Çoban ile eşi hafif yaralanırken, araçta bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Hatice Kübra Çoban'dan acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TALİHSİZ ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaralanan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice Kübra Çoban'ın cenazesi bugün Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör