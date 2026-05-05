Denizli’de akılalmaz olay! Tüm birikimlerini emanet ettiler: Kuyumcu 100 kilo altınla sırra kadem bastı!

Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuyumculuk yapan ve 1 Mayıs'tan beri dükkanını açmayan Süleyman Ç.'nin altınlarını emanet verdiği çok sayıda müşterisi polise başvurdu.

5 KİLOGRAM ALTINA EL KONULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında icralık da olan Süleyman Ç.'nin polis nezaretinde iş yeri açılarak arama yapıldı. Yapılan aramada bulunan yaklaşık 5 kilogram altına el kondu.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Süleyman Ç.'nin müşterilerine ait emanet olarak verilen yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu ve yurt dışına kaçtığı üzerinde duruluyor. Süleyman Ç.'nin emanet olarak aldığı altın ve paralar karşılığında kar payı verdiği de belirtildi.

