Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de alacak tartışması kanlı bitti: Saldırgan tutuklandı, azmettirici gözaltında!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:20

Denizli’de alacak tartışması kanlı bitti: Saldırgan tutuklandı, azmettirici gözaltında!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Döviz bürosunda yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü. İş yeri sahibi Hasan Basri M. (60), tabancayla bacağından yaralandı. Olayın şüphelisi tutuklanırken, azmettirici olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte, olayın detayları…

İHA Yaşam
Denizli’de alacak tartışması kanlı bitti: Saldırgan tutuklandı, azmettirici gözaltında!
  • ABONE OL

Olay, Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda meydana geldi.

ALACAK MESELESİ SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre döviz bürosuna gelen Mustafa Yurtlu ile iş yeri sahibi Hasan Basri M. arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yurtlu yanındaki tabancayla Hasan Basri M.'yi sağ bacağından vurdu.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Basri M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



AZMETTİRİCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınan Mustafa Yurtlu'nun yanı sıra, yaralının ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu öne sürülen M.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Yurtlu tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de alacak tartışması kanlı bitti: Saldırgan tutuklandı, azmettirici gözaltında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz