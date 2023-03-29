Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de anne vahşeti! 1 yaşındaki kızını boğarak öldürdü yangın süsü verdi
Giriş Tarihi: 29.3.2023 11:45 Son Güncelleme: 29.3.2023 12:31

Denizli’de anne vahşeti! 1 yaşındaki kızını boğarak öldürdü yangın süsü verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde 1 yaşındaki Zeynep A. isimli bebeğin cansız bedeni bulundu. Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Anne Hilal A. (40) ifadesinde, eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü öne sürerek evi de ateşe vererek kaçtığını itiraf etti.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizli’de anne vahşeti! 1 yaşındaki kızını boğarak öldürdü yangın süsü verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği saptandı. Yangın sırasında evde olan baba Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi Hilal A. (40) ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ederek dumanları görmesi üzerine kendisini dışarı attığını söyledi.

CANİ ANNE İTİRAF ETTİ

Yangından sonra polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A. ise ifadesinde yangın faciasının nasıl çıktığını itiraf etti. Eşinin kendisini fuhşa zorladığını öne süren Hilal A. bu sebeple kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra da evi ateşe vererek kaçtığını iddia etti. Cani annenin gözaltındaki sorgusu devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş başladı! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
Kim kazanır?
Yoksun oğlum sen
İnce, Kılıçdaroğlu’nun ekibine geri döner mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de anne vahşeti! 1 yaşındaki kızını boğarak öldürdü yangın süsü verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA