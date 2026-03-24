Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de arazi kavgası kanlı bitti! Cani yeğen dayısını acımasızca katletti
Giriş Tarihi: 24.03.2026 17:00

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde aile içi arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Öz yeğeni tarafından bıçaklanan 60 yaşındaki Reyhan Şer, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yeğen Hüseyin Tekinoğlu ise gözaltına alındı.

DHA
Olay, 21 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tekinoğlu ile dayısı Reyhan Şer arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tekinoğlu, Şer'i bacağından bıçakladı.

ARAZİ KAVGASINDA CAN ALAN YEĞEN TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Reyhan Şer, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekinoğlu ise gözaltına alındı.

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK CİNAYETLE SONUÇLANDI

Yoğun bakımda tedavisi süren Reyhan Şer, bugün hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Hüseyin Tekinoğlu da bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

