Denizli’de asansör boşluğuna düştü: İnşaat işçisi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:17 Son Güncelleme: 21.01.2026 15:19

Denizli'nin Honaz ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın asansör boşluğuna düşen inşaat ustası Metin Koçyiğit (53), hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 09.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 5 katlı binanın en üst katında çalışan inşaat ustası Metin Koçyiğit, asansör boşluğuna düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Koçyiğit'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

