Denizli’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Denizli bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:32

Denizli’de bayram namazı saat kaçta okunacak sorusu vatandaşların gündeminde bulunuyor. Kurban Bayramı öncesinde açıklanan bayram namazı vakitleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Denizli bayram namazı saati özellikle bayram sabahı camilere gidecek vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayımlanan güncel vakit listesi yoğun ilgi görüyor.

Denizli bayram namazı saati Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı vakit bilgileriyle birlikte Denizli'de bayram namazının kılınacağı saat netleşti. Bayramın ilk sabahında ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar hazırlıklarını bu saatlere göre yapıyor. İşte, 2026 yılı bayram namazı vakitleri;

DENİZLİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Denizli'de Kurban Bayramı namazı 06:19 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekanda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:

Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

