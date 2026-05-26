Denizli’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Denizli bayram namazı saati

Denizli bayram namazı saati Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı vakit bilgileriyle birlikte Denizli'de bayram namazının kılınacağı saat netleşti. Bayramın ilk sabahında ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar hazırlıklarını bu saatlere göre yapıyor. İşte, 2026 yılı bayram namazı vakitleri;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Denizli'de Kurban Bayramı namazı 06:19 olarak belirlenmiştir.
Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekanda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.
Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.