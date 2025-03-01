Denizli’de ikinci Narin Güran vakası! 4 yaşındaki Nazlı Şeşen her yerde aranıyor: İşte son görüntüsü!

Denizli'nin Hozan İlçesi'ndeki Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu. Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı.
TERLİĞİ ORADA BULUNDU!
Bu sırada Nazlı Şeşen'e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.
NAZLI'YI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Nazlı Şeşen'i bulmak için çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı. Aramaların devam edeceği öğrenildi.