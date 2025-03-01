Denizli’de ikinci Narin Güran vakası! 4 yaşındaki Nazlı Şeşen her yerde aranıyor: İşte son görüntüsü!

TERLİĞİ ORADA BULUNDU!

Bu sırada Nazlı Şeşen'e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.