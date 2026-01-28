Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de kan donduran olay! Tartıştığı büfeci tüfekle vurdu, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.01.2026 13:17

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ile hayatını kaybeden Ünal arasında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

AA
Merkezefendi ilçesinde 26 Ocak gece saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir büfe önünde tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Ünal (50) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan büfe işletmecisi H.D'yi (29), suç aleti tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli ile hayatını kaybeden Ünal arasında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

