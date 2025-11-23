Denizli'de katliam gibi kaza! Minibüs yolcu minibüsüyle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ayhan Arıkan, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği. 13 yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.