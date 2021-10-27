Denizli’de Şebnem Şirin vahşice katledilmişti! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın adete suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.