Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de trafik kavgası büyüdü: 2 kişi bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 01:36

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA
Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6021. Sokak'ta seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler tartışmaya başladı. Yol kenarına park edilen araçlardan inen kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Y. ile Hayrı Kutay Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

#DENİZLİ

