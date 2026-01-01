Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Bbelirlenen ev ve araçlara eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda, 21 bin 540 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 3 bin 174 uyuşturucu hap, 8,5 gram metamfetamin, 6,5 gram esrar, 2,6 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.