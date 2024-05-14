Denizli’de yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli'de yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.
7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.
Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.