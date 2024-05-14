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Giriş Tarihi: 14.5.2024 11:42

Denizli'de yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA
Denizli’de yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli'de yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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Denizli'de yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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