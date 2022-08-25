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Giriş Tarihi: 25.8.2022 22:39

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.

AA
Denizli’de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi. Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
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