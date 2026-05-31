Denizli’deki facia Alanyalı yeni evli çifti ayırdı

İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi yaralandı. Facianın Alanya ayağında iki mahalleye acı haber ulaştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Alanya Demirtaş Mahallesi'nden Merve Erik ile Alanya'dan Alanya 1. Noter çalışanı Hayriye Arıkan'ın bulunduğu öğrenildi.

YENİ EVLİ ÇİFTİN HAYALLERİ YARIM KALDI

Kazada yaşamını yitiren Merve Erik'in yaklaşık iki ay önce Sami Erik ile evlendiği öğrenildi. Alanya Uzunöz Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sami Erik'in kazada ağır yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yakınlarının verdiği bilgiye göre genç çift kısa süre önce evlenerek yeni bir hayat kurmuştu. Denizli'deki facia, ailenin ve yakın çevresinin büyük acı yaşamasına neden oldu.

ESKİ MUHTAR MEHMET ARIKAN YOĞUN TEDAVİ ALTINDA

Kazada ağır yaralanan isimlerden birinin de Türktaş Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Mehmet Arıkan olduğu öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Arıkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların gözetiminde yoğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre kazada otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in, çarpışma sırasında 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı bilgisi de ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin teknik çalışmaları sürerken, otobüsün kaza öncesindeki seyir durumu ve yangının çıkış nedeni detaylı şekilde araştırılıyor.