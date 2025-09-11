Haberler Yaşam Haberleri Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 11.9.2025 18:10

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Buldan'ın kırsal Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye 44 personel 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi sevk edildi. Helikopterler Hasanbeyler Göleti'nden aldıkları suyla alevlere çok sayıda sorti yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Alevler 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

