Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Buldan'ın kırsal Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye 44 personel 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi sevk edildi. Helikopterler Hasanbeyler Göleti'nden aldıkları suyla alevlere çok sayıda sorti yaptı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Alevler 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.