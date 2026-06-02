Denizli’deki otobüs faciasında 8 kişi hayatını kaybetmişti! Kan donduran detay ortaya çıktı: Meğer şoför daha önce…

YARALI ANNE DİĞER EVLADINI CAMDAN ATARAK KURTARMIŞ

Katliam gibi kazadan geriye kalan insan hikayeleri ise yürekleri yakmaya devam ediyor. Kazada eşi Civan Şen ve 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i kaybeden yaralı anne Sevda Şen'in, o dehşet gecesinde büyük bir kahramanlık sergilediği ortaya çıktı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla birlikte panik yaşandığını gören annenin, yanındaki diğer büyük oğlunu kurtarmak için otobüsün camını kırarak aşağıya fırlattığı öğrenildi. Çocuğun aşağıya düşmesinin ardından dışarıdaki kalabalığın çocuğun üzerine basmasından ya da ona zarar gelmesinden korkan acılı anne Sevda Şen, hem evladını korumak hem de canını kurtarmak için hemen arkasından camdan aşağıya atladığını söyledi.