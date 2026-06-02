Denizli’deki otobüs faciasında 8 kişi hayatını kaybetmişti! Kan donduran detay ortaya çıktı: Meğer şoför daha önce…

Aydın-Denizli Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında 31 Mayıs gecesi meydana gelen ve Pamukkale Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsünün alev alev yanmasıyla sonuçlanan feci kazaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. 8 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, adli ve idari incelemelerde ihmaller zinciri gözler önüne serildi.
ŞOFÖRÜN GEÇMİŞİ KAN DONDURDU
Edinilen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişe dönük trafik sicili kabarık çıktı. Yapılan incelemelerde, Merdun'un geçmiş yıllarda 1 kez "alkollü araç kullanmak" suçundan işlem gördüğü, bunun yanı sıra hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve çalışma süresi ihlalleri gibi farklı maddelerden toplamda 36 kez trafik cezası aldığı belirlendi.
YARALI ANNE DİĞER EVLADINI CAMDAN ATARAK KURTARMIŞ
Katliam gibi kazadan geriye kalan insan hikayeleri ise yürekleri yakmaya devam ediyor. Kazada eşi Civan Şen ve 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i kaybeden yaralı anne Sevda Şen'in, o dehşet gecesinde büyük bir kahramanlık sergilediği ortaya çıktı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla birlikte panik yaşandığını gören annenin, yanındaki diğer büyük oğlunu kurtarmak için otobüsün camını kırarak aşağıya fırlattığı öğrenildi. Çocuğun aşağıya düşmesinin ardından dışarıdaki kalabalığın çocuğun üzerine basmasından ya da ona zarar gelmesinden korkan acılı anne Sevda Şen, hem evladını korumak hem de canını kurtarmak için hemen arkasından camdan aşağıya atladığını söyledi.